Конате о Франции: «С Салахом разговаривали в дискриминационном тоне в аэропорту, меня отправляли в эконом, не посмотрев билет в бизнес-класс. В нашем случае для уважения нужна известность»
«То, что я играю за сборную Франции, не мешает мне избежать печального опыта. Например, в аэропорту, когда я возвращаюсь в Ливерпуль, я беру билет в бизнес-класс, чтобы быть впереди и пройти быстрее.
Когда я приезжаю в аэропорт «Шарль-де-Голль», сотрудник, который еще даже не посмотрел мой билет, направляет меня в другую очередь [в эконом-класс]. Каков посыл? Что такому человеку, как я, нет места в бизнес-классе.
Однажды Салах приехал в Париж, и в аэропорту люди не знали, кто он такой. В магазине сотрудники разговаривали с ним в… Скажем так, дискриминационном тоне.
Мохамед Салах – чрезвычайно терпеливый человек, он не реагирует на подобные ситуации. Он знает, чего стоит, и он принял мир, в котором мы живем. Когда путешественник узнал его, тон сотрудников радикально изменился: «Ах, господин Салах, что вам нужно?»
В нашем случае, чтобы тебя уважали, нужно быть кем-то известным», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции в интервью So Foot.
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