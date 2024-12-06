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Конате о Франции: «С Салахом разговаривали в дискриминационном тоне в аэропорту, меня отправляли в эконом, не посмотрев билет в бизнес-класс. В нашем случае для уважения нужна известность»

Ибраима Конате рассказал о дискриминации в их с Мохамедом Салахом адрес в Париже.

«То, что я играю за сборную Франции, не мешает мне избежать печального опыта. Например, в аэропорту, когда я возвращаюсь в Ливерпуль, я беру билет в бизнес-класс, чтобы быть впереди и пройти быстрее.

Когда я приезжаю в аэропорт «Шарль-де-Голль», сотрудник, который еще даже не посмотрел мой билет, направляет меня в другую очередь [в эконом-класс]. Каков посыл? Что такому человеку, как я, нет места в бизнес-классе.

Однажды Салах приехал в Париж, и в аэропорту люди не знали, кто он такой. В магазине сотрудники разговаривали с ним в… Скажем так, дискриминационном тоне.

Мохамед Салах – чрезвычайно терпеливый человек, он не реагирует на подобные ситуации. Он знает, чего стоит, и он принял мир, в котором мы живем. Когда путешественник узнал его, тон сотрудников радикально изменился: «Ах, господин Салах, что вам нужно?»

В нашем случае, чтобы тебя уважали, нужно быть кем-то известным», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции в интервью So Foot.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoИбраима Конате
logoСборная Франции по футболу
дискриминация
logoМохамед Салах
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