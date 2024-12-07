Холанд догнал Салаха в гонке бомбардиров АПЛ – у них по 13 голов. Форвард «Ман Сити» забил «Пэлас»

Эрлинг Холанд сравнялся с Мохамедом Салахом в списке лучших бомбардиров АПЛ.

«Кристал Пэлас » принимает «Манчестер Сити » (1:1 , перерыв) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд сравнял счет в этой игре на 30-й минуте.

Это 13-й гол норвежца в текущем сезоне АПЛ , также на его счету результативная передача.

Холанд догнал Мохамеда Салаха в списке лучших бомбардиров чемпионата. У нападающего «Ливерпуля » 13 голов и 8 ассистов в 14 матчах.