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Холанд догнал Салаха в гонке бомбардиров АПЛ – у них по 13 голов. Форвард «Ман Сити» забил «Пэлас»

Эрлинг Холанд сравнялся с Мохамедом Салахом в списке лучших бомбардиров АПЛ.

«Кристал Пэлас» принимает «Манчестер Сити» (1:1, перерыв) в матче 15-го тура чемпионата Англии. 

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд сравнял счет в этой игре на 30-й минуте.

Это 13-й гол норвежца в текущем сезоне АПЛ, также на его счету результативная передача. 

Холанд догнал Мохамеда Салаха в списке лучших бомбардиров чемпионата. У нападающего «Ливерпуля» 13 голов и 8 ассистов в 14 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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