Спортивный директор «МЮ» Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения (The Athletic)
Дэн Эшуорт покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает The Athletic.
Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев.
Решение об уходе Эшуорта было принято на встрече с генеральным директором Омаром Беррадой на «Олд Траффорд» после матча с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Отмечается, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в принятии решения о расставании.
Хоть инициатором расставания был «Юнайтед», контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов. Клуба приобрел Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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