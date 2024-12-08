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  • Спортивный директор «МЮ» Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения (The Athletic)
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Спортивный директор «МЮ» Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения (The Athletic)

Дэн Эшуорт покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Athletic.

Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев. 

Решение об уходе Эшуорта было принято на встрече с генеральным директором Омаром Беррадой на «Олд Траффорд» после матча с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Отмечается, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в принятии решения о расставании.

Хоть инициатором расставания был «Юнайтед», контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов. Клуба приобрел Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
Дэн Эшуорт
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
отставки
Омар Беррада
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