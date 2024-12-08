Спортивный директор «МЮ» Эшуорт покинул клуб спустя 5 месяцев после назначения (The Athletic)

Дэн Эшуорт покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Athletic.

Эшуорт проработал на этом посту всего 5 месяцев.

Решение об уходе Эшуорта было принято на встрече с генеральным директором Омаром Беррадой на «Олд Траффорд» после матча с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Отмечается, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в принятии решения о расставании.

Хоть инициатором расставания был «Юнайтед », контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов. Клуба приобрел Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.