Жерсон упал в штрафной «Динамо» после того, как Маричаль потянул его за футболку – судья не поставил пенальти в пользу «Зенита». Семак и бразилец были недовольны
Петербуржцы принимают москвичей (0:0, перерыв) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Полузащитник хозяев упал на 45-й минуте после того, как защитник гостей Николай Маричаль оттягивал на себя его футболу.
Бригада арбитра Егора Егорова не усмотрела оснований для назначения одиннадцатиметрового. Бразилец, а также тренер «Зенита» Сергей Семак остались недовольны таким решением.
Сразу после свистка на перерыв Жерсон пошел к судье, показывая, что его тянули за футболку.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
