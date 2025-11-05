  • Спортс
  • Жерсон упал в штрафной «Динамо» после того, как Маричаль потянул его за футболку – судья не поставил пенальти в пользу «Зенита». Семак и бразилец были недовольны
Жерсон упал в штрафной «Динамо» после того, как Маричаль потянул его за футболку – судья не поставил пенальти в пользу «Зенита». Семак и бразилец были недовольны

«Зенит» не получил право на пенальти после падения Жерсона в штрафной.

В пользу «Зенита» не поставили пенальти после падения Жерсона в штрафной «Динамо».

Петербуржцы принимают москвичей (0:0, перерыв) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Полузащитник хозяев упал на 45-й минуте после того, как защитник гостей Николай Маричаль оттягивал на себя его футболу.

Бригада арбитра Егора Егорова не усмотрела оснований для назначения одиннадцатиметрового. Бразилец, а также тренер «Зенита» Сергей Семак остались недовольны таким решением.

Сразу после свистка на перерыв Жерсон пошел к судье, показывая, что его тянули за футболку.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»

