Жерсон упал в штрафной «Динамо» после того, как Маричаль потянул его за футболку – судья не поставил пенальти в пользу «Зенита». Семак и бразилец были недовольны

В пользу «Зенита » не поставили пенальти после падения Жерсона в штрафной «Динамо ».

Петербуржцы принимают москвичей (0:0, перерыв) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Полузащитник хозяев упал на 45-й минуте после того, как защитник гостей Николай Маричаль оттягивал на себя его футболу.

Бригада арбитра Егора Егорова не усмотрела оснований для назначения одиннадцатиметрового. Бразилец, а также тренер «Зенита» Сергей Семак остались недовольны таким решением.

Сразу после свистка на перерыв Жерсон пошел к судье, показывая, что его тянули за футболку.

