У «Зенита» ни одного удара в створ в 1-м тайме домашней игры с «Динамо». Команда Карпина чаще била и больше владела мячом
«Зенит» ни разу не пробил точно в 1-м тайме игры с «Динамо».
«Динамо» добилось лучших показателей в 1-м тайме, чем «Зенит».
Команды Валерия Карпина и Сергея Семака встречаются в Санкт-Петербурге в плей-офф FONBET Кубка России.
До перерыва хозяева четыре раза пробили по воротам, но в створ так и не попали. У «Динамо» шесть ударов, точных – два.
Также московская команда подала больше угловых (4 против 1), меньше фолила (5 нарушений против 6) и чаще владела мячом (57% времени).
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция
