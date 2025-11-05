Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому
Джимми Флойд Хасселбайнк: Роналду лучше Месси.
Джимми Флойд Хасселбайнк выбрал лучшего форварда в истории Лиги чемпионов.
Экс-форвард «Челси» предпочел Карима Бензема Роберту Левандовскому, Раулю, Руду ван Нистелрою, Тьерри Анри, Килиану Мбаппе, Томасу Мюллеру, Мохамеду Салаху, Эрлингу Холанду, Златану Ибрагимовичу и Андрею Шевченко.
При этом Лионеля Месси он поставил выше экс-форварда сборной Франции, а между аргентинцем и Криштиану Роналду выбрал последнего.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OLBG
