Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому

Джимми Флойд Хасселбайнк: Роналду лучше Месси.

Джимми Флойд Хасселбайнк выбрал лучшего форварда в истории Лиги чемпионов.

Экс-форвард «Челси» предпочел Карима Бензема Роберту Левандовскому, Раулю, Руду ван Нистелрою, Тьерри Анри , Килиану Мбаппе , Томасу Мюллеру, Мохамеду Салаху, Эрлингу Холанду, Златану Ибрагимовичу и Андрею Шевченко.

При этом Лионеля Месси он поставил выше экс-форварда сборной Франции, а между аргентинцем и Криштиану Роналду выбрал последнего.