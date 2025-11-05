  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому


Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому

Джимми Флойд Хасселбайнк: Роналду лучше Месси.

Джимми Флойд Хасселбайнк выбрал лучшего форварда в истории Лиги чемпионов.

Экс-форвард «Челси» предпочел Карима Бензема Роберту Левандовскому, Раулю, Руду ван Нистелрою, Тьерри Анри, Килиану Мбаппе, Томасу Мюллеру, Мохамеду Салаху, Эрлингу Холанду, Златану Ибрагимовичу и Андрею Шевченко.

При этом Лионеля Месси он поставил выше экс-форварда сборной Франции, а между аргентинцем и Криштиану Роналду выбрал последнего.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OLBG
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoМилан
logoКилиан Мбаппе
logoЛионель Месси
logoКарим Бензема
logoИнтер Майами
logoсерия А Италия
logoЭрлинг Холанд
logoАрсенал
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРоберт Левандовски
logoАндрей Шевченко
logoРуд ван Нистелрой
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТомас Мюллер
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoТьерри Анри
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoЗлатан Ибрагимович
logoРауль
logoМЛС
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМохамед Салах
logoАль-Иттихад Джидда
logoМанчестер Сити
