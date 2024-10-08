Руководство «МЮ» не определилось с будущим тен Хага на сегодняшней встрече. Не исключено увольнение тренера в ближайшие дни (The Guardian)

Руководство «Манчестер Юнайтед» еще не определилось с будущим Эрика тен Хага.

Вопрос обсуждался на сегодняшней встрече высшего руководства клуба, в которой участвовали Джим Рэтклифф , исполнительный директор «МЮ» Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.

Как отмечает The Guardian, в ходе встречи руководство не принимало каких-либо важных решений. При этом не исключено, что футбольный департамент «МЮ», возглавляемый Эшуортом и контролируемый Рэтклиффом, примет решение об отставке тен Хага в ближайшие дни.

В случае увольнения главного тренера его обязанности будет исполнять Руд ван Нистелрой , вошедший в тренерский штаб «МЮ » этим летом. Одним из кандидатов на замену тен Хагу является Томас Тухель.

После 7 туров АПЛ «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.