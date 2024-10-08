Руководство «МЮ» не определилось с будущим тен Хага на сегодняшней встрече. Не исключено увольнение тренера в ближайшие дни (The Guardian)
Руководство «Манчестер Юнайтед» еще не определилось с будущим Эрика тен Хага.
Вопрос обсуждался на сегодняшней встрече высшего руководства клуба, в которой участвовали Джим Рэтклифф, исполнительный директор «МЮ» Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.
Как отмечает The Guardian, в ходе встречи руководство не принимало каких-либо важных решений. При этом не исключено, что футбольный департамент «МЮ», возглавляемый Эшуортом и контролируемый Рэтклиффом, примет решение об отставке тен Хага в ближайшие дни.
В случае увольнения главного тренера его обязанности будет исполнять Руд ван Нистелрой, вошедший в тренерский штаб «МЮ» этим летом. Одним из кандидатов на замену тен Хагу является Томас Тухель.
После 7 туров АПЛ «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости