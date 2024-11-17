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Аморим о том, почему пришел в «МЮ»: «Почувствовал связь с клубом, с людьми. Здесь можно быть частью чего-то особенного»

Рубен Аморим рассказал, почему согласился возглавить «Манчестер Юнайтед».

– Прежде всего, думаю, я почувствовал связь с клубом. Все знают, что такое «Манчестер Юнайтед», но я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с людьми, которые мне нравятся, и с которыми я чувствую связь.

Вторая причина – это история этого клуба. Все жаждут успеха, и я чувствую, что это то место, где я хочу находиться, в том числе потому, что можно стать частью чего-то особенного, а не просто «одним из». Это мне действительно нравится.

И, конечно, из-за болельщиков, потому что в Португалии можно услышать очень и очень много информации из СМИ. Но здесь, глядя на матчи, на взаимодействие с тренерами и с игроками, даже в трудные моменты, я понимаю, что это особенный клуб.

– Говоря о людях, вы имеете в виду Омара [Берраду], Дэна [Эшуорта] и Джейсона [Уилкокса]?

– Разумеется. Сэр Джим [Рэтклифф] и сэр Дэйв [Брэйлсфорд], но особенно Омар, Дэн и Джейсон.

Я почувствовал связь и понял, что мы на одной волне. Мы хотим совершить нечто особенное в особенном клубе. Думаю, это было ключевым моментом, – сказал новый главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Дэн Эшуорт
Омар Беррада
Джим Рэтклифф
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