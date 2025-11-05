Маухуба заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Зенитом». Форвард «Динамо» дважды неудачно приземлился на руку после верховой борьбы

Эль-Мехди Маухуб получил травму в матчае с «Зенитом».

Эль-Мехди Маухуба заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Зенитом ».

«Динамо » играет с «Зенитом» в гостях в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв).

На 24-й минуте встречи Маухуб держался за плечо, неудачно приземлившись после борьбы в воздухе с Романом Вегой . После оказания медицинской помощи форвард «Динамо» продолжил игру, но уже на 26-й минуте вновь неудачно упал на газон после верхового единоборства с Нуралы Алипом . Марокканец сначала попросил замену, но спустя несколько минут продолжил игру.

На 36-й минуте Маухуб был заменен – вместо него в составе «Динамо» вышел Ульви Бабаев.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»