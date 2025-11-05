Маухуба заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Зенитом». Форвард «Динамо» дважды неудачно приземлился на руку после верховой борьбы
Эль-Мехди Маухуба заменили из-за травмы в 1-м тайме матча с «Зенитом».
«Динамо» играет с «Зенитом» в гостях в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв).
На 24-й минуте встречи Маухуб держался за плечо, неудачно приземлившись после борьбы в воздухе с Романом Вегой. После оказания медицинской помощи форвард «Динамо» продолжил игру, но уже на 26-й минуте вновь неудачно упал на газон после верхового единоборства с Нуралы Алипом. Марокканец сначала попросил замену, но спустя несколько минут продолжил игру.
На 36-й минуте Маухуб был заменен – вместо него в составе «Динамо» вышел Ульви Бабаев.
Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
