Невилл о тен Хаге: «Клуб решил оставить его летом и вряд ли передумает. Ничья с «Виллой» дала Эрику время – давление усилится, если «МЮ» будет 13-м или 14-м к следующей паузе»

Гари Невилл оценил ситуацию в «МЮ» после 0:0 с «Астон Виллой».

«Это небольшой шаг вперед. Если бы перед матчем вы предложили сыграть вничью любому болельщику, игроку или тренеру «Манчестер Юнайтед», они бы оторвали вам руку.

Когда вы смотрите интервью Эрика тен Хага после матча, то испытываете некоторое облегчение, потому что [ничья] сдерживает волков как минимум на пару недель. Это дает ему немного больше времени. Не думаю, что те, кто думал, что после игры произойдет сто-то серьезное, ожидал, что все закончится ничьей. Они наверняка думали, что это будет тяжелое поражение, как против «Тоттенхэма» на прошлой неделе. Думаю, это даст тен Хагу немного времени.

У «Манчестер Юнайтед» худший в истории старт в АПЛ , поэтому мы не можем праздновать. Ничья с «Астон Виллой » говорит о том, как далеко продвинулась «Вилла», но также и о том, насколько низка планка для «Юнайтед» в данный момент.

[Руководство «МЮ»] наверняка не захочет ничего предпринимать в этом сезоне. Ни один клуб не захочет увольнять главного тренера в середине сезона. Это касается не только главного тренера, но и их самих. Несмотря на то, что Ineos пришли в клуб в последние несколько месяцев, чтобы взять под свой контроль футбольные вопросы, а Дэн Эшуорт и Омар Беррада работают в клубе всего пару месяцев, нельзя возлагать вину за это на них. Им понадобится два или три года, чтобы разобраться с этим.

Но клуб принял решение сохранить тен Хага летом, поэтому они не передумают в течение первых шести или семи игр. Им остается только надеяться, что [что-то изменится] в ближайшие пару недель – возможно, произойдет перезагрузка, появится время на обдумывание, планирование. Если к следующей международной паузе «Манчестер Юнайтед » все еще будет находиться на 13-м или 14-м месте в лиге, я думаю, давление усилится. Следующие несколько недель станут решающими, чтобы убедиться, что они смогут каким-то образом набрать обороты до конца сезона, чтобы тен Хаг смог сохранить работу.

Поскольку ни один болельщик «Юнайтед» тоже не хочет, чтобы тен Хага уволили, это будет означать, что мы просто движемся по кругу, как и в последние 10-12 лет», – сказал бывший игрок «МЮ».

Что делать с Тен Хагом? Пора увольнять?