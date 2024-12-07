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Рубен Аморим: «МЮ» – огромный клуб, но не топ-команда. Надо четко сказать это и задуматься»

Рубен Аморим не считает «Манчестер Юнайтед» топ-командой.

«Мы огромный клуб, но мы не топ-команда. Мы знаем это, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы сказать об этом. Мы не одна из лучших команд лиги. Мы должны четко сказать и задуматься об этом.

Однако в прошлом наш клуб был, возможно, лучшим в лиге. Так что здесь у нас есть проблема. Мы должны сосредоточиться на мелочах, и тогда мы станем лучше как команда», – сказал тренер «МЮ».

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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