В «МЮ» отмечают прогресс Антони при Амориме, однако хотят продать вингера зимой (Флориан Плеттенберг)

В «Манчестер Юнайтед» отмечают прогресс Антони с приходом Рубена Аморима.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, внутри клуба было отмечено улучшение формы бразильца под руководством нового тренера.

Тем не менее 24-летний вингер остается потенциальным кандидатом на продажу.

Подходящие предложения будут рассмотрены уже в зимнее трансферное окно, чтобы иметь возможность для новых подписаний.

В текущем сезоне Антони сыграл 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .