В «МЮ» отмечают прогресс Антони при Амориме, однако хотят продать вингера зимой (Флориан Плеттенберг)
В «Манчестер Юнайтед» отмечают прогресс Антони с приходом Рубена Аморима.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, внутри клуба было отмечено улучшение формы бразильца под руководством нового тренера.
Тем не менее 24-летний вингер остается потенциальным кандидатом на продажу.
Подходящие предложения будут рассмотрены уже в зимнее трансферное окно, чтобы иметь возможность для новых подписаний.
В текущем сезоне Антони сыграл 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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