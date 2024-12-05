Аморим после 0:2 с «Арсеналом»: «МЮ» нужно немного времени. Необходимо принять позитивные и негативные моменты, как и после любой другой игры»
Рубен Аморим высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала».
Команда португальского специалиста уступила со счетом 0:2 в 14-м туре английской Премьер-лиги.
«Ты постоянно учишься. Это очень тяжело, но нужно принять позитивные и негативные моменты, как и после любой другой игры.
Мы сосредоточимся на всем, что делаем, восстановим футболистов, чтобы быть свежими к следующей игре, и снова выйдем на поле.
Мы добьемся успеха на заполненном нашими болельщиками стадионе. Нам нужно немного времени», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Аморим о 0:2 с «Арсеналом»: «Игроки «МЮ» контролировали матч, но стандарты изменили игру. Они могут поставить очень много футболистов рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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