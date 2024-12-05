Аморим об «МЮ»: «Вы можете видеть структуру, идею, взаимосвязь между защитниками и полузащитой. Нам нужно больше идей в последней трети, это сложно»

Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:2) в 14-м туре АПЛ.

«Вы можете видеть структуру и идею. Видна взаимосвязь между центральными защитниками и полузащитой.

Но вы можете увидеть, что нужно [лучше] работать в последней трети поля. Нам нужно больше идей. Вы видите, как это сложно», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».