Аморим об «МЮ»: «Вы можете видеть структуру, идею, взаимосвязь между защитниками и полузащитой. Нам нужно больше идей в последней трети, это сложно»
Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана «Манчестер Юнайтед».
Вчера манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:2) в 14-м туре АПЛ.
«Вы можете видеть структуру и идею. Видна взаимосвязь между центральными защитниками и полузащитой.
Но вы можете увидеть, что нужно [лучше] работать в последней трети поля. Нам нужно больше идей. Вы видите, как это сложно», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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