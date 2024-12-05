Кин назвал «отстоем» игру «МЮ» против «Арсенала»: «У них нет динамики. Рэшфорд – это просто шок. Тренер, наверное, думал, что они играют лучше»
– Я скажу вам одно: Маркус Рэшфорд вышел на поле, и его игра – это просто шок. Посмотрите на его удар головой. Что дали «Юнайтед» их замены? Ничего. Замены не сделали абсолютно ничего.
«Манчестер Юнайтед» в любом случае ничего не заслуживает. Их игра отстой. Знаете, что происходит с «Юнайтед»? Они вас обманывают, вводят в заблуждение. У них нет динамики.
– Видите ли какие-то обнадеживающие моменты в игре «Юнайтед»?
– Нет. Я очень разочарован в «Манчестер Юнайтед». Мне показалось, что игроки действовали без особого настроя. Для «Арсенала» это было слишком легко.
Первый тайм был неплохим, но я ожидал большего. Наверное, тренер думал, что «Юнайтед» играют лучше, чем они есть на самом деле. Под конец я уже начинал сильно раздражаться, – сказал бывший полузащитник и капитан «МЮ» в программе The Overlap.
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