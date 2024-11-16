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Фред о расизме: «Некоторые люди немного отсталые, ужасно, что это все еще происходит в 2024 году. Нам  нужно объединяться, независимо от цвета кожи, расы, религии – мы все одинаковы»

Фред высказался на тему расизма.

Интервью бразильца сайту УЕФА приурочено к Международному дню терпимости, введенному с подачи ООН.

«Ужасно, что это все еще происходит в 2024 году. Но нельзя думать, что мы всегда жертвы. Нам нужно объединяться, независимо от цвета кожи, расы, религии. Мы все одинаковы, мы все люди.

Футбол – мощный вид спорта в этом плане. Все любят футбол, он охватывает весь мир. Давайте все бороться за искоренение расизма. Послание футболистов дойдет до многих людей.

Некоторые люди немного отсталые и поддерживают расизм, но я верю, что вместе, как человечество, мы движемся в правильном направлении.

Верю, что в ближайшем будущем мы больше не услышим о расизме – но пока этого не произошло, нужно бороться, держаться вместе и быть сильными», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фред, выступающий за «Фенербахче».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
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