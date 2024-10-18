Британские власти призвали «устранить предвзятость» по отношению к темнокожим тренерам. В АПЛ 43% игроков – чернокожие, а среди тренеров их 4,4%, утверждает Black Footballers Partnership

Британское правительство попросили разобраться с дискриминацией темнокожих.

Соучредитель Black Footballers Partnership Делрой Коринальди призвал власти со всей серьезностью подойти к законопроекту о регулировании футбола и «устранить предвзятость», связанную с дефицитом чернокожих тренеров.

По данным организации, 43% футболистов в Премьер-лиге – чернокожие. Несмотря на это, лишь 4,4% тренеров – чернокожие экс-игроки, а на руководящих должностях, включая владение клубом, их доля снижается до 1,6%.

Коринальди, выступая в Палате общин, призвал изменить ситуацию, поскольку чернокожие становятся «потерянным поколением» после завершения карьеры.

«Мы можем сделать так, чтобы чернокожие футболисты не только развлекали публику, но также стали замечательными лидерами. Мы знаем, что на данный момент законопроект слишком ограниченный, нам нужно серьезно отнестись к этому вопросу.

В футболе существует большая проблема. И в футболе, и в этом законопроекте есть предвзятость. Нам нужно добиться большего. Этот законопроект – возможность для перемен, возможность помочь людям в этой стране и показать, как выглядит успех», – отметил Коринальди.