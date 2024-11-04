Женщина обозвала блогера «ниггером» после матча «МЮ» и «Челси». Магуайр назвал это «позором» и поддержал болельщика
Болельщик «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям.
Блогер FlexUtd, являющийся фанатом манкунианцев, стримил возле «Олд Траффорд» после матча АПЛ против «Челси» (1:1).
В этот момент к нему подошла женщина и, по всей видимости, обозвала его «ниггером».
«Позор. Надеюсь, с тобой все в порядке, мы все едины», – написал в социальной сети защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр.
«Солидарность, проявленная каждым из вас... Это было потрясающе. Когда ты темнокожий и это случается с тобой, будь ты мужчина или женщина, это отнимает много сил. Я устал. Но это не заставляет останавливаться.
Я уже сталкивался с расизмом. Это не первый и, определенно, не последний случай.
Важно, чтобы такие люди несли ответственность», – написал блогер, у которого 230 тысяч подписчиков в соцсети X.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости