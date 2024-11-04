Женщина обозвала блогера «ниггером» после матча «МЮ» и «Челси». Магуайр назвал это «позором» и поддержал болельщика

Болельщик «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям.

Блогер FlexUtd, являющийся фанатом манкунианцев, стримил возле «Олд Траффорд» после матча АПЛ против «Челси » (1:1).

В этот момент к нему подошла женщина и, по всей видимости, обозвала его «ниггером».

«Позор. Надеюсь, с тобой все в порядке, мы все едины», – написал в социальной сети защитник «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайр .

«Солидарность, проявленная каждым из вас... Это было потрясающе. Когда ты темнокожий и это случается с тобой, будь ты мужчина или женщина, это отнимает много сил. Я устал. Но это не заставляет останавливаться.

Я уже сталкивался с расизмом. Это не первый и, определенно, не последний случай.

Важно, чтобы такие люди несли ответственность», – написал блогер, у которого 230 тысяч подписчиков в соцсети X.