Фанаты «Тоттенхэма» исполняли кричалки про сексуальную ориентацию на матче с «МЮ» 29 сентября. FA предъявила «шпорам» обвинения по двум эпизодам

Футбольная ассоциация Англии может наказать «Тоттенхэм».

Лондонский клуб обвиняется в ненадлежащем контроле болельщиков на матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед » (3:0) на «Олд Траффорд» 29 сентября. Выявлены два нарушения правила E21.

Клуб не смог обеспечить того, чтобы его болельщики и зрители вели себя организованно и не использовали неподобающие оскорбительные и непристойные слова или действия.

Примерно на 49-й и 79-й минутах матча были употреблены выражения с явным или подразумевающимся указанием на сексуальную ориентацию.

«Тоттенхэм » должен предоставить свой ответ до среды, 13 ноября», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.