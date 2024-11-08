Фанаты «Тоттенхэма» исполняли кричалки про сексуальную ориентацию на матче с «МЮ» 29 сентября. FA предъявила «шпорам» обвинения по двум эпизодам
Футбольная ассоциация Англии может наказать «Тоттенхэм».
Лондонский клуб обвиняется в ненадлежащем контроле болельщиков на матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (3:0) на «Олд Траффорд» 29 сентября. Выявлены два нарушения правила E21.
Клуб не смог обеспечить того, чтобы его болельщики и зрители вели себя организованно и не использовали неподобающие оскорбительные и непристойные слова или действия.
Примерно на 49-й и 79-й минутах матча были употреблены выражения с явным или подразумевающимся указанием на сексуальную ориентацию.
«Тоттенхэм» должен предоставить свой ответ до среды, 13 ноября», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер FA Spokesperson
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