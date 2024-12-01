Луис Энрике: «Моя одержимость – видеть игроков, которые хотят бороться. Хочу, чтобы все протестовали и захотели показать себя с лучшей стороны»
Луис Энрике заявил, что одобряет конкуренцию в составе «ПСЖ».
Главный тренер «ПСЖ» затронул эту тему, отвечая на вопрос, связано ли непопадание Усмана Дембеле и Уоррена Заира-Эмери в стартовый состав на матч с «Нантом» (1:1) с игрой против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.
Кроме того, основным голкипером на матч Лиги 1 был выбран Джанлуиджи Доннарумма, а не Матвей Сафонов, игравший с «Баварией».
«Нет-нет, это всегда послание, которое я люблю доносить. Это послание и для болельщиков. Вся информация, особенно в важных матчах полезна, я стараюсь ее использовать.
Я хочу, чтобы все протестовали, чтобы все, кто еще не заведен, захотели показать себя с лучшей стороны. Моя одержимость – видеть игроков, которые хотят бороться», – сказал Энрике.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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