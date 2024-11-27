Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника 😞 Но потом здорово выручал

Первый топ-матч Матвея.

Первый топ-матч Матвея Сафонова за «ПСЖ»: вышел против «Баварии» (0:1), классно вытащил опасный удар Джамала Мусиалы из штрафной на 7-й минуте, а в конце тайма ошибся на выходе из ворот при угловом – и случился единственный гол в матче.

Как ошибся Сафонов

Это второй подряд выход Матвея в старте «ПСЖ», отыграл в прошлом туре с «Тулузой» и закончил на ноль. Всего у Сафонова три сухаря в пяти матчах, в том числе против «Жироны» в Лиге чемпионов.

Но с грандом размера «Баварии» играл впервые – и явно нервничал.

На 37-й минуте Йозуа Киммих подал угловой, а Матвей замешкался на линии. Попал под Мусиалу, тот встал прямо перед ним. Сафонов потом возмущался, судьи проверяли на фол.

Только ничего не было. Наш кипер оттолкнул Джамала, но не сумел толком выпрыгнуть за мячом. И срезал прямо на соперника.

Ким Мин Чжэ легко занес в ворота головой.

Артем Денисов в телеграм-канале подчеркивает, что проблема в первом тайме была не только в угловом: «С пропущенным все понятно, но у Сафонова 31% точности передач. Я давно такого не видел в топ-клубе. Понятно, что не один в этом виноват. Например, однажды Барколя очень забавно отскочил от Упамекано – и даже не поборолся после заброса. Будто испугался. Но статистика все равно ужас».

Второй тайм Сафонов провел намного увереннее и пару раз здорово спас команду, оставив шансы отыграться (так и не отыгрались, а на 56-й минуте еще и удалили Дембеле). Например, на 74-й минуте шикарно выручил после сложнейшего удара Мусиалы с линии штрафной – кончиками пальцев перевел мяч в штангу.

Итоговые цифры Сафонова: 6 сэйвов, 44 касания, 13 точных передач из 32 (41%), одна серьезная ошибка.

Как Сафонов стал основным? Доннарумма плох

Дело в форме Джанлуиджи Доннаруммы. Он вернулся после травмы и не впечатляет, но Луис Энрике долго доверял место в воротах. В октябре Доннарумма провел все матчи, среди них были неудачные. Даже L’Équipe писал о сомнениях Энрике.

Луис тогда выпустил Сафонова с «Лансом», и тот отстоял на ноль. Но тренер снова поверил в Джиджи.

Доннарумма вышел с «Атлетико» и провалился : пропустил два гола с трех ударов в створ, причем мог взять второй – помешал рост, из-за него итальянец постоянно пускает под рукой. Но Энрике не сдавался и дал шанс с «Анжером»: три удара соперника в створ – два гола.

Тренер не выдержал: с «Тулузой» вышел Сафонов и сыграл всухую. Матвей сказал: «Некоторые матчи мы с Джиджи делим. Мы хотим играть и должны играть. Нормальная ситуация. Мы работаем вместе, делаем все вместе и совершенствуемся вместе».

Перед «Баварией» Энрике прокомментировал выбор в пользу Сафонова: «Я хочу, чтобы игроки были готовы к каждой игре. Это моя цель как тренера. На текущий сезон. И на последующие. Все должны быть готовы. Независимо от того, как их зовут».

Фото: East News /SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Damien MEYER / AFP