Энрике о вратарях «ПСЖ»: «У меня три хороших голкипера. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма были готовы на 100%»
Луис Энрике высказался о конкуренции вратарей в «ПСЖ».
«У меня три хороших вратаря, они всегда должны быть готовы показать свою лучшую игру.
Мы еще не видели [на поле] Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы Сафонов и Джиджо [Доннарумма] были готовы на 100%, как и другие игроки. Когда мы ротируем вингеров, ничего не происходит.
Пока я не решу, что кто-то из них превосходит остальных, я хочу, чтобы каждый из них был готов», – сказал главный тренер «ПСЖ» после матча Лиги 1 с «Нантом» (1:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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