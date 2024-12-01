Энрике о вратарях «ПСЖ»: «У меня три хороших голкипера. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма были готовы на 100%»

Луис Энрике высказался о конкуренции вратарей в «ПСЖ».

«У меня три хороших вратаря, они всегда должны быть готовы показать свою лучшую игру.

Мы еще не видели [на поле] Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы Сафонов и Джиджо [Доннарумма ] были готовы на 100%, как и другие игроки. Когда мы ротируем вингеров, ничего не происходит.

Пока я не решу, что кто-то из них превосходит остальных, я хочу, чтобы каждый из них был готов», – сказал главный тренер «ПСЖ » после матча Лиги 1 с «Нантом » (1:1).