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Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»

Александр Сторожук сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

– За Сафоновым следите пристально?

– Конечно! Я стараюсь следить за всеми, Матвей не исключение. Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в «ПСЖ». Он этого достоин. Это момент доверия и расположения главного тренера. Я думаю, что это не за горами, по крайней мере мне бы этого хотелось.

– В ментальном плане Сафонов готов стать первым номером? На него будет оказываться огромное давление.

– В ментальном плане Матвей всегда был сильным. Я думаю, что он не утратил это качество. Еще в юношеском возрасте он показывал взрослый футбол. Поэтому думаю, что именно в ментальном плане все в порядке.

– Не удивились, что он с двух ног залетел в «ПСЖ» при таком конкуренте? Уже три сухих матча.

– Он обладает высоким набором качеств, которые ему позволяют показывать такой уровень. В «ПСЖ» не берут абы кого. Уверен, что такой вызов Сафонов заслужил, – сказал бывший тренер «Краснодара», ныне возглавляющий тульский «Арсенал».

У Доннаруммы два сухих матча в 12 играх сезона за «ПСЖ» и 14 пропущенных голов. У Сафонова три игры на ноль из шести и три пропущенных

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoМатвей Сафонов
logoАлександр Сторожук
logoПСЖ
logoАрсенал Тула
logoпремьер-лига Россия
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