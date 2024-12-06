Мостовой о Сперцяне: «В «ПСЖ» ты же едешь, а не непонятно куда. Он армянин, во-первых. Что я говорил про Сафонова, все на 100% сбывается – футбол везде одинаковый»

Александр Мостовой оценил возможный переход Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

Ранее появилась информация , что французский клуб может приобрести полузащитника «Краснодара » за 20 миллионов евро.

– Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров.

– Может ли помочь Сперцяну Сафонов при адаптации в «ПСЖ»?

– Не знаю, здесь не знаю, а причем здесь адаптация? Тут предложение еще только, если оно есть, не нужно пока говорить про адаптацию.

Если есть предложение, нужно ехать. В «ПСЖ» ты же едешь, а не непонятно куда. Вот что я говорил про Сафонова, все на 100% сбывается.

– Верите ли вы в трансфер Сперцяна в «ПСЖ»?

– Ну, допускаю, конечно, а почему нет! Учитывая, во-первых, что Сперцян – армянин.

Никто не думал, что и Сафонов будет стоять в воротах «ПСЖ» в игре с «Баварией»? Да, никто не думал в сегодняшней ситуации.

– Был ли это прорыв для россиян?

– Ну да, я бы, конечно, прорывом не назвал, футбол везде одинаковый, а что здесь такого!

Играешь хорошо, приглашают, не играешь, не приглашают, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.