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Георгий Черданцев: «У «Зенита» перебор качественных игроков, столько в РПЛ не нужно. Даже у «Реала» нет двух составов»

Георгий Черданцев назвал проблему «Зенита».

В воскресенье клуб из Санкт‑Петербурга дома проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

– Удивило ли вас поражение «Зенита»?

– Конечно, но меня не удивила их игра. «Зенит» начал сезон очень ярко, были и голы Глушенкова, и яркая игра в Суперкубке.

Проблема команды, на мой взгляд, в том, что у них слишком много хороших футболистов. Это может быть звучит парадоксально, но это так. Все хотят играть, у всех примерно одинаково хороший класс – кого выбирать тренерскому штабу? У них перебор качественных игроков, столько футболистов в чемпионате России не нужно. Постоянные перемены позиций и передергивания состава не ведут к сыгранности. К концу первой части нет представления, кто у «Зенита» основной игрок в атаке.

Посмотрите, каким количеством игроков играет Анчелотти. Максимум 15-16 игроков. Даже мадридский «Реал» не имеет в своем распоряжении два состава, хотя мог бы. Сыгранность, на мой взгляд, важнее длинны скамейки. Тем более речь все‑таки о чемпионате России, а не Испании. Возможно, «Зениту» стоит посмотреть на пример мадридского «Реала» и изменить подход к комплектованию состава, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЗенит
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