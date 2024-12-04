«Динамо» должно бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. У команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол». Черданцев о бело-голубых
Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 32 очка после 17 матчей. В последнем туре «Динамо» ушло от поражения от «Ахмата» благодаря голу Игоря Лещука на 95-й минуте.
– Вы помните, когда в РПЛ последний раз забивал вратарь?
– Не помню. Гол получился нелепый, хотя Лещук молодец.
Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение.
«Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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