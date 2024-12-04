«Динамо» должно бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. У команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол». Черданцев о бело-голубых

Георгий Черданцев раскритиковал игроков «Динамо».

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 32 очка после 17 матчей. В последнем туре «Динамо» ушло от поражения от «Ахмата » благодаря голу Игоря Лещука на 95-й минуте.

– Вы помните, когда в РПЛ последний раз забивал вратарь?

– Не помню. Гол получился нелепый, хотя Лещук молодец.

Жаль, что «Динамо » находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение.

«Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату, – сказал комментатор «Матч ТВ ».