Генич, Черданцев и Стогниенко вошли в тройку номинантов на премию «Голос спорта 2024»

Стали известны номинанты на премию «Голос спорта 2024».

Как сообщает пресс‑служба Олимпийского комитета России, Константин Генич, Георгий Черданцев и Владимир Стогниенко вошли в тройку номинантов на премию «Голос спорта 2024» в категории «Народный голос спорта».

На премию Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» номинированы Станислав Минин, Роман Скворцов и Константин Генич.

За премию Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу 2024 года» поборются Роман Трушечкин, Константин Генич и Владимир Стогниенко.

На премию Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» будут претендовать Константин Генич, Дмитрий Губерниев и Роман Нагучев.

Премия Василия Уткина будет разыграна между клубами «Крылья Советов», ЦСКА и «Динамо» Москва. Номинантами премии Евгения Майорова «Лучший репортаж» стали Роман Гутцайт, а также Константин Генич/Сергей Дурасов и Андрей Левый/Никита Моргунов.

Премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта» будет разыграна между Яной Батыршиной, Ольгой Богословской и Дарьей Исаевой. Борис Аболин, Александр Халин и Константин Перминов номинированы на премию Александра Иваницкого «Голос спорта – страна».

Мария Киселева, Денис Казанский и Илья Казаков поборются за победу в премии РАСК «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта.

Также будут вручены специальные призы РАСК и премии заслуженным ветеранам спортивной журналистики России.