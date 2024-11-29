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Черданцев о ЦСКА Николича: «Скучная команда, если сравнивать с игрой при Федотове при всей несправедливой критике к нему» 

Георгий Черданцев оценил игру ЦСКА при Марко Николиче.

После 16 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

Николич способен выправить положение ЦСКА?

— После дерби моя оценка перспектив ЦСКА не у всех вызвала понимание. Прошло три недели, а ситуация не улучшается. ЦСКА — скучная команда, если сравнивать с тем, как она играла при Владимире Федотове при всей несправедливой критике к нему. В некоторых отрезках прошлого сезона ЦСКА был самой яркой командой чемпионата. 

Сейчас это команда с академичной игрой от обороны, а в атаке качественных подвижек нет. Очевидно, что Николич в поиске вариантов. Но ЦСКА не бежит, а лидеры не играют так ярко, как при Федотове. Все стало менее интересно, — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoВладимир Федотов
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
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