Черданцев о ЦСКА Николича: «Скучная команда, если сравнивать с игрой при Федотове при всей несправедливой критике к нему» 

Георгий Черданцев оценил игру ЦСКА при Марко Николиче.

После 16 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

— Николич способен выправить положение ЦСКА?

— После дерби моя оценка перспектив ЦСКА не у всех вызвала понимание. Прошло три недели, а ситуация не улучшается. ЦСКА — скучная команда, если сравнивать с тем, как она играла при Владимире Федотове при всей несправедливой критике к нему. В некоторых отрезках прошлого сезона ЦСКА был самой яркой командой чемпионата.

Сейчас это команда с академичной игрой от обороны, а в атаке качественных подвижек нет. Очевидно, что Николич в поиске вариантов. Но ЦСКА не бежит, а лидеры не играют так ярко, как при Федотове. Все стало менее интересно, — сказал комментатор.