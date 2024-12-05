Хески считает, что Кейн сможет забить 100 голов за сборную: «Ключевой момент в том, может ли он правильно восстанавливаться с таким количеством матчей. Он отлично справится, думаю»

Эмил Хески считает, что Харри Кейн может забить сотню голов за сборную.

Сейчас на счету 31-летнего форварда сборной Англии 69 голов в 103 матчах за национальную команду.

– Может ли Кейн последовать примеру Роналду, Месси и Али Даеи, забив сотню голов за сборную?

– Почему бы и нет? Он бомбардир, именно этим он прославляет свою игру – забивает голы. Многие говорят, что он должен делать то-то и то-то, но при таких показателях, как у него, на многое можно не обращать внимание.

Когда вы смотрите на то, как он играет, как заботится о своем теле, ключевой момент в том, может ли он правильно питаться и отдыхать. Это важно при таком количестве матчей и их интенсивности, главное – сможет ли он достаточно отдохнуть и восстановиться к следующей игре. С ним все будет в порядке.

Я играл до 38 лет, это было не на его уровне, а в Чемпионшипе, – который на самом деле довольно беспощаден с матчами каждый вторник и субботу, – но он справится отлично, – сказал экс-нападающий сборной Англии .