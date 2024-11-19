Кейн о том, что ЧМ-2026 – его последний шанс на трофей с Англией: «Не согласен. Считается, что если тебе за тридцать, ты близок к концу карьеры. Чувствую себя прекрасно, как никогда раньше»

Харри Кейн не согласен, что ЧМ-2026 – его последний шанс выиграть что-то с Англией.

«Я так не думаю [что ЧМ-2026 мой последний шанс выиграть трофей со сборной]. Есть мнение, что когда тебе за тридцать, ты уже близок к завершению карьеры. Но лично я выступаю на самом высоком уровне всю свою карьеру и чувствую себя прекрасно, как никогда раньше, так что для меня важно наслаждаться моментом.

Я не люблю заглядывать слишком далеко вперед и в своей карьере никогда этого не делал. Чемпионат мира в Америке будет захватывающим событием. В конечном итоге цель – это победа. Как всегда, ты смотришь на то, где и что можно улучшить, и через пару лет это не изменится», – сказал нападающий сборной Англии в интервью Sky Sports.