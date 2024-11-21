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Скоулз о Кейне в сборной: «Это похоже на начало конца. Он выглядел не на своем месте в команде, но не знаю, кем бы мы его заменили»

Пол Скоулз считает, что карьера Харри Кейна в сборной Англии подходит к концу.

Капитан национальной команды принял участие в матчах Лиги наций во время ноябрьской международной паузы.

«Это было похоже на конец или начало конца Харри Кейна. Он выглядел не на своем месте в команде.

Когда вы становитесь старше, вы чувствуете, что все вокруг вас происходит немного быстрее, было немного похоже на это. Но я не знаю, кем бы мы его заменили», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» подкасте Stick to Football.

Рой Кин в ответ настаивал на том, что Кейну всего 31 год, но Скоулз указал, что именно в этом возрасте из сборной Англии ушел Алан Ширер.

Кейн о том, что ЧМ-2026 – его последний шанс на трофей с Англией: «Не согласен. Считается, что если тебе за тридцать, ты близок к концу карьеры. Чувствую себя прекрасно, как никогда раньше»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoХарри Кейн
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoПол Скоулз
logoАлан Ширер
logoРой Кин
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