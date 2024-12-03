Хаманн о Кейне: «Он забивает, но многие из его голов – с пенальти. Будет ли он основным нападающим Англии в 2026-м? У меня большие сомнения»

Дитмар Хаманн выразил сомнения по поводу Харри Кейна.

«Он забивает в Германии, но многие из его голов – с пенальти. Думаю, нужно задаться вопросом о его будущем. Сможет ли Кейн быть лидером атаки на чемпионате мира? Если смотреть на него сейчас, иногда он выглядит не так, как надо.

Я не знаю, в чем дело, но его выступления, особенно за сборную Англии, не очень впечатляют. Главный вопрос: будет ли он основным нападающим и лучшим бомбардиром Англии летом 2026 года? У меня есть большие сомнения по этому поводу, и это решение должен принять тренер.

Тухель – большой поклонник Кейна . Я не думаю, что он примет решение и уберет его из команды. С [Домиником ] Соланке и [Олли ] Уоткинсом игра совершенно другая. Когда у тебя быстрый нападающий, игра меняется. Если у тебя центрфорвард, который может убежать от защитников, это меняет весь расклад, и я не уверен, что Кейн способен на это. Он точно не стал быстрее за последние пять лет. Он просто не из тех игроков», – сказал бывший полузащитник сборной Германии.

В текущем сезоне Бундеслиги нападающий «Баварии» забил 14 голов и отдал 5 голевых передач в 12 играх. Его статистика – здесь .