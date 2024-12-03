Хаманн о Кейне: «Сборная Англии была бы лучше и опаснее без Харри, возможно. Помню, как Тухель почти извинился перед ним за плохую игру «Баварии» в его первом матче за клуб»

Дитмар Хаманн допускает, что сборная Англии опаснее без Харри Кейна в составе.

«Возможно, сборная Англии была бы лучше и опаснее без Кейна в составе. Тухель сыграл ключевую роль в переходе Кейна в Мюнхен.

Помню, как «Бавария » играла в Суперкубке – это был первый матч сезона в Германии, и Кейна подписали за день до игры, поэтому он начал на скамейке. Он вышел на поле на 70-й минуте, когда «Бавария» проигрывала 0:2. Матч завершился со счетом 0:3. После игры Тухель почти извинился перед Кейном за то, как плохо сыграла команда, что я счел очень странным, потому что Кейн, даже если он не играл или провел на поле только 20 минут, является такой же частью команды, как и все остальные», – сказал бывший полузащитник сборной Германии.

Хаманн о Кейне: «Он забивает, но многие из его голов – с пенальти. Будет ли он основным нападающим Англии в 2026-м? У меня большие сомнения»