Сергей Семак: «Соболев столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут»
Нападающий провел 10-й матч в составе «Зенита» в Мир РПЛ – против «Крыльев Советов» (2:3). Пока результативных действий у него нет.
– Часто навешивали в центр штрафной, но Соболев и Ерохин вышли лишь во втором тайме. Почему?
– Изначально в первом тайме вышли более быстрые игроки, но по ходу игры надо было менять структуру. «Крылья» забили и сели глубоко. Отсюда замены, мы смотрели на игроков на поле.
– На Соболева большое давление, он снова не забил.
– Терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут. Матео [Кассьерра] в прошлом сезоне тоже долго не забивал. Надо забить и почувствовать уверенность в своих силах. Думаю, все будет нормально.
– Что с травмировавшимся Алипом?
– Пока сложно сказать, завтра‑послезавтра скажем, – отметил главный тренер «Зенита».
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