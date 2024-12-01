Сергей Семак: «Соболев столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут»

Сергей Семак отреагировал на сухую серию Александра Соболева.

Нападающий провел 10-й матч в составе «Зенита» в Мир РПЛ – против «Крыльев Советов » (2:3). Пока результативных действий у него нет .

– Часто навешивали в центр штрафной, но Соболев и Ерохин вышли лишь во втором тайме. Почему?

– Изначально в первом тайме вышли более быстрые игроки, но по ходу игры надо было менять структуру. «Крылья» забили и сели глубоко. Отсюда замены, мы смотрели на игроков на поле.

– На Соболева большое давление, он снова не забил.

– Терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Надо работать, плоды работы будут. Матео [Кассьерра ] в прошлом сезоне тоже долго не забивал. Надо забить и почувствовать уверенность в своих силах. Думаю, все будет нормально.

– Что с травмировавшимся Алипом?

– Пока сложно сказать, завтра‑послезавтра скажем, – отметил главный тренер «Зенита».