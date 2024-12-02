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Семак о дубле Сергеева «Зениту»: «Такое часто встречается, игроки выходят с особым настроем против бывших команд. Мы и из такой сложной ситуации могли выйти с честью, даже победить»

Сергей Семак оценил игру Ивана Сергеева, дважды забившего «Зениту».

В 17-м туре Мир РПЛ петербуржцы потерпели поражение от «Крыльев Советов» – 2:3.

– Очень яркий вход в игру, потом три пропущенных мяча. Что произошло на этом отрезке матча?

– Это футбол. Создавали хорошие моменты, могли забить еще, но, к сожалению, пропустили легкие мячи. Даже из такой сложной ситуации могли выйти с честью и достоинством, свести матч вничью и даже победить, но нужно больше забивать и не пропускать столько. После трех вернуться в игру непросто, но ребята молодцы, они это сделали. В футболе такие матчи, к сожалению, бывают.

Были потери, удары из‑за штрафной, длинные передачи, там не разобрались, там невовремя встретили, там передача одному игроку – другой влетел… Стечение обстоятельств. Конечно, обидно для нас, но один‑два матча в сезоне подобные бывают. Не наш день.

– Замена Мостового на Лусиано, Дуглас поменял фланг. С чем были связаны изменения?

– «Крылья» играли низко, на острие был один Кассьерра, который любит оттягиваться. Нам нужен был еще один игрок, который бы замыкал передачу и хорошо боролся вверху, поэтому выпустили Лусиано.

Конечно, когда команда играет большим количеством футболистов в обороне, стоит в штрафной практически, нужно обыгрывать один в один, но реализация была недостаточной, чтобы победить.

На флангах не хватало остроты. Педро и Артур мало снабжали передачами. Могли и должны были сыграть лучше и активнее.

– Не жалеете, что Иван Сергеев не в «Зените»?

– Нет, конечно. Это футбол, жизнь. Ваня – молодец. Касаемо бывших игроков – такое часто встречается. Игроки выходят с особым настроем на матчи против бывших команд. Это частая ситуация, – отметил главный тренер «Зенита».

Сергеев о 3:2 с «Зенитом» и дубле: «Особый настрой был. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья». Были слухи, что Осинькин может уйти, поддерживали его»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoЛусиано Гонду
logoДуглас Сантос
logoСергей Семак
logoПедро дос Сантос
logoИван Сергеев
logoАртур Гимараэс
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