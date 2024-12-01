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  • Семак о 2:3 с «Крыльями»: «Обидно проигрывать дома, «Зенит» легко пропускал. Удача отвернулась от нас. Каждый год бывают такие матчи, когда у одних залетают все полумоменты, а у других – наоборот»
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Семак о 2:3 с «Крыльями»: «Обидно проигрывать дома, «Зенит» легко пропускал. Удача отвернулась от нас. Каждый год бывают такие матчи, когда у одних залетают все полумоменты, а у других – наоборот»

Сергей Семак посетовал на невезение в матче с «Крыльями Советов» (2:3).

– Результатом недовольны. Обидно проигрывать дома, мы легко пропускали. Моменты у нас были, мы пытались изменить ход матча, забили. Могли сыграть лучше с точки зрения результата. Самое важное – счет на табло, а он не в нашу пользу.

– Есть объяснение первому тайму? Три удара – и три пропущенных мяча.

– Каждый год бывают такие матчи, когда у одних залетают все полумоменты, а у других – наоборот. Мы пропустили легко, надо отдать должное игрокам «Крыльев». Их – с победой. К моей команде больших претензий нет. Удача от нас отвернулась, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
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