Сергеев о 3:2 с «Зенитом» и дубле: «Особый настрой был. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья». Были слухи, что Осинькин может уйти, поддерживали его»
«Крылья Советов» обыграли петербургский клуб в матче 17‑го тура Мир РПЛ со счетом 3:2. Сергеев, ранее выступавший за «Зенит», забил два мяча. – Во втором тайме играли больше по счету. «Зенит» больше контролировал мяч. Потом пошли навесы, выпустили больших нападающих, где‑то упрощали игру.
Если бы я забил четвертый мяч, то не было бы такой концовки. Главное, что выиграли. Потому что сейчас у нас непростая команда. Мы все – одна команда. Мы все друг друга поддерживаем. Нам воздалось за это.
– Информационный фон вокруг команды мешал?
– Много было слухов, что Игорь Витальевич [Осинькин] может уйти. Мы поддерживали его. И сейчас нашли свою игру, и от этого пришла победа.
– Это может стабилизировать ситуацию?
– Не знаю. Я концентрируюсь только на футболе.
– Был особый настрой на «Зенит»?
– Не буду скрывать, да. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья Советов». Я уважаю всех на футбольном поле и за его пределами.
На самом деле тяжелая была игра. Мы много оборонялись, играли в контратаке – это наш козырь. Обидно, что пропустили быстрый гол. Но отыгрались и победили. Думаю, это заслуга всей команды.
– Была личная мотивация?
– Да не было никакой мотивации. Я уважаю «Зенит» и «Крылья Советов». У меня есть друзья и здесь, и там. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.
– Когда вы забили, вас очень тепло принял стадион.
– Мне очень приятно, я слышал, что болельщики аплодировали мне.
– Насколько важно победить в текущей ситуации?
– Что там происходит, я не знаю. Мы все бьемся друг за друга.
– Сколько раз губернатор [Вячеслав Федорищев] был на матчах?
– Не знаю, в раздевалке ни разу не видел.
– Пообщались с Семаком?
– Не получилось. У меня со всеми хорошие отношения. Я ни на кого не обижен, – сказал нападающий «Крыльев Советов».
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