Сергеев о 3:2 с «Зенитом» и дубле: «Особый настрой был. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья». Были слухи, что Осинькин может уйти, поддерживали его»

Иван Сергеев высказался о дубле «Зениту».

«Крылья Советов» обыграли петербургский клуб в матче 17‑го тура Мир РПЛ со счетом 3:2. Сергеев, ранее выступавший за «Зенит», забил два мяча. – Во втором тайме играли больше по счету. «Зенит» больше контролировал мяч. Потом пошли навесы, выпустили больших нападающих, где‑то упрощали игру.

Если бы я забил четвертый мяч, то не было бы такой концовки. Главное, что выиграли. Потому что сейчас у нас непростая команда. Мы все – одна команда. Мы все друг друга поддерживаем. Нам воздалось за это.

– Информационный фон вокруг команды мешал?

– Много было слухов, что Игорь Витальевич [Осинькин] может уйти. Мы поддерживали его. И сейчас нашли свою игру, и от этого пришла победа.

– Это может стабилизировать ситуацию?

– Не знаю. Я концентрируюсь только на футболе.

– Был особый настрой на «Зенит»?

– Не буду скрывать, да. Этот клуб многое мне дал, как и «Крылья Советов ». Я уважаю всех на футбольном поле и за его пределами.

На самом деле тяжелая была игра. Мы много оборонялись, играли в контратаке – это наш козырь. Обидно, что пропустили быстрый гол. Но отыгрались и победили. Думаю, это заслуга всей команды.

– Была личная мотивация?

– Да не было никакой мотивации. Я уважаю «Зенит» и «Крылья Советов». У меня есть друзья и здесь, и там. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.

– Когда вы забили, вас очень тепло принял стадион.

– Мне очень приятно, я слышал, что болельщики аплодировали мне.

– Насколько важно победить в текущей ситуации?

– Что там происходит, я не знаю. Мы все бьемся друг за друга.

– Сколько раз губернатор [Вячеслав Федорищев] был на матчах?

– Не знаю, в раздевалке ни разу не видел.

– Пообщались с Семаком?

– Не получилось. У меня со всеми хорошие отношения. Я ни на кого не обижен, – сказал нападающий «Крыльев Советов».