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Семак перед «Крыльями»: «Приятно, что «Зенит» играет дома, готовиться проще. Надеюсь, Глушенков сможет сыграть 90 минут, он уже втягивается»

Сергей Семак ответил на вопросы перед матчем «Зенита» с «Крыльями Советов».

Встреча 17-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря.

Сергей Богданович, две игры осталось «Зениту» провести в чемпионате в этом календарном году. С точки зрения подготовки, с точки зрения того, что совсем недавно был выездной кубковый матч, насколько приятно, что они будут домашними?

– Приятно. Мы уже месяц не играем дома. Конечно, здесь играть приятнее, это безусловно, на своем поле готовиться проще.

Любой перелет, особенно длительный, требует определенных физических затрат, требует большего времени на восстановление. 

Можно ли сказать, что «Зенит» подойдет к игре с «Крыльями» в оптимальном состоянии?

– Это относительное понятие. Оно не очень уместно, потому что у каждого игрока есть хорошие периоды, а есть менее удачные.

Каждый игрок находится на своем пике в то или иное время. Невозможно, чтобы все футболисты одновременно находились в своей лучшей форме, поэтому состояние нормальное, рабочее – мы готовимся. 

Есть ли новости по травмированным? Кто-то сможет уже присоединиться к игре?

– Из травмированных нам не сможет помочь Эракович. Перелома, слава Богу, у него нет, но травма серьезная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом.

Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть.

Максим Глушенков, судя по всему, постепенно набирает форму, получает больше игрового времени. Насколько высока вероятность его выхода в стартовом составе? Может ли он сыграть 90 минут?

– Насчет 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет – он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма…

Конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть.

Дополнительную интригу грядущему матчу создает то, что Иван Сергеев будет играть против своего бывшего клуба. Кроме того, он достаточно неплохо знает нашу оборону. Как вы оцените персональное противостояние с нападающим?

– Я не думаю, что в таких случаях могут возникнуть какие-то сюрпризы, связанные с теми или иными игроками. «Крылья» достаточно давно играют таким составом, мы – тоже, поэтому для тренерского штаба, для игроков нет каких-то сюрпризов. Все друг друга знают прекрасно, знают возможности того или иного игрока.

Что касается Вани, то, конечно, все игроки с удвоенным желанием хотят сыграть против своих бывших клубов. Ваня прекрасный человек и хороший футболист. Безусловно, он стал серьезным укрепление для «Крыльев».

Если вернуться немного назад, то как бы вы оценили прошедший этап Кубка России? Можно ли сказать, что в целом победы придадут импульс команде и в оставшихся матчах чемпионата?

– Побеждать всегда приятно, но это абсолютно разные турниры. То, что мы прошли этот этап Кубка – хорошо. И на групповом этапе, и в четвертьфинале мы действовали достаточно уверенно, дав возможность поиграть игрокам, которые получают меньше шансов в чемпионате, для нас это положительный момент.

Но чемпионат и Кубок – две совсем разные истории, и я думаю, прямой взаимосвязи нет. Много клубов, которые показывают, что могут в чемпионате выступать хорошо, а в Кубке чуть хуже, или наоборот, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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