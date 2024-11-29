Семак перед «Крыльями»: «Приятно, что «Зенит» играет дома, готовиться проще. Надеюсь, Глушенков сможет сыграть 90 минут, он уже втягивается»

Сергей Семак ответил на вопросы перед матчем «Зенита» с «Крыльями Советов».

Встреча 17-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря.

– Сергей Богданович, две игры осталось «Зениту» провести в чемпионате в этом календарном году. С точки зрения подготовки, с точки зрения того, что совсем недавно был выездной кубковый матч, насколько приятно, что они будут домашними?

– Приятно. Мы уже месяц не играем дома. Конечно, здесь играть приятнее, это безусловно, на своем поле готовиться проще.

Любой перелет, особенно длительный, требует определенных физических затрат, требует большего времени на восстановление.

– Можно ли сказать, что «Зенит» подойдет к игре с «Крыльями» в оптимальном состоянии?

– Это относительное понятие. Оно не очень уместно, потому что у каждого игрока есть хорошие периоды, а есть менее удачные.

Каждый игрок находится на своем пике в то или иное время. Невозможно, чтобы все футболисты одновременно находились в своей лучшей форме, поэтому состояние нормальное, рабочее – мы готовимся.

– Есть ли новости по травмированным? Кто-то сможет уже присоединиться к игре?

– Из травмированных нам не сможет помочь Эракович . Перелома, слава Богу, у него нет, но травма серьезная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом.

Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть.

– Максим Глушенков, судя по всему, постепенно набирает форму, получает больше игрового времени. Насколько высока вероятность его выхода в стартовом составе? Может ли он сыграть 90 минут?

– Насчет 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет – он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма…

Конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть.

– Дополнительную интригу грядущему матчу создает то, что Иван Сергеев будет играть против своего бывшего клуба. Кроме того, он достаточно неплохо знает нашу оборону. Как вы оцените персональное противостояние с нападающим?

– Я не думаю, что в таких случаях могут возникнуть какие-то сюрпризы, связанные с теми или иными игроками. «Крылья» достаточно давно играют таким составом, мы – тоже, поэтому для тренерского штаба, для игроков нет каких-то сюрпризов. Все друг друга знают прекрасно, знают возможности того или иного игрока.

Что касается Вани, то, конечно, все игроки с удвоенным желанием хотят сыграть против своих бывших клубов. Ваня прекрасный человек и хороший футболист. Безусловно, он стал серьезным укрепление для «Крыльев ».

– Если вернуться немного назад, то как бы вы оценили прошедший этап Кубка России? Можно ли сказать, что в целом победы придадут импульс команде и в оставшихся матчах чемпионата?

– Побеждать всегда приятно, но это абсолютно разные турниры. То, что мы прошли этот этап Кубка – хорошо. И на групповом этапе, и в четвертьфинале мы действовали достаточно уверенно, дав возможность поиграть игрокам, которые получают меньше шансов в чемпионате, для нас это положительный момент.

Но чемпионат и Кубок – две совсем разные истории, и я думаю, прямой взаимосвязи нет. Много клубов, которые показывают, что могут в чемпионате выступать хорошо, а в Кубке чуть хуже, или наоборот, – сказал главный тренер «Зенита».