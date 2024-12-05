Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Два чистых пенальти и офсайд, которого не было – возмутительно. Гвардия Канталехо знает, что делает»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство в 1-м тайме матча с «Атлетиком».

Команды играют в Бильбао в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги .

В 1-м тайме судья Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной площади «Атлетика » и не изменил решения после просмотра ВАР. Кроме того, арбитр не назначил пенальти на Килиане Мбаппе – француз упал после того, как его придержал Андони Горосабель. Также из-за офсайда был отменен гол Мбаппе.

«Подобное было лишь однажды – с Эрнандесом Эрнандесом во время дерби на «Метрополитано». Каждый раз они предупреждают, потому что что-то не так. Было два очень четких пенальти. По правилам такие голы нельзя отменять, потому что был двойной рикошет.

В первом тайме было три спорных момента, и ни один из них не решился в пользу «Реала». Пенальти на Мбаппе и Родриго , а также офсайд, которого не было из-за рикошета. Это необъяснимо, в других матчах такие голы засчитывают.

Как минимум подозрительно, что [судья] не свистнул ни в одном из трех случаев. Ни два пенальти, ни офсайд, которого не было.

[Пенальти] могут быть более или менее очевидными, но это пенальти. Но, конечно, гвардия Медины Канталехо – Фигероа Васкес и Санчес Мартинес – знают, что надо делать, и вот результат.

Это возмутительно. Каждый раз, когда судья обращается к ВАР и не меняет своего решения, это происходит против мадридского «Реала», – сообщалось в репортаже клубного телевидения.