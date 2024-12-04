Судья не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной «Атлетика», изучив повтор. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда

Судья не назначил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Атлетиком».

Команды играют в Бильбао в перенесенной игре 19-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 12-й минуте Родриго упал в штрафной площади хозяев после попытки обойти Андони Горосабеля . Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Также арбитр отменил гол Килиана Мбаппе, забитый в этом эпизоде, поскольку форвард «Реала » находился в офсайде.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.