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Судья не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной «Атлетика», изучив повтор. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда

Судья не назначил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Атлетиком».

Команды играют в Бильбао в перенесенной игре 19-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 12-й минуте Родриго упал в штрафной площади хозяев после попытки обойти Андони Горосабеля. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Также арбитр отменил гол Килиана Мбаппе, забитый в этом эпизоде, поскольку форвард «Реала» находился в офсайде.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
Хосе Мария Санчес Мартинес
видеоповторы
logoсудьи
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoАндони Горосабель
logoРодриго
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