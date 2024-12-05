Мбаппе не забил 4 пенальти за год впервые в карьере
Килиан Мбаппе еще никогда столько не промахивался с пенальти, как в 2024-м.
Сегодня нападающий «Реала» не сумел поразить ворота голкипера «Атлетика» Хулена Агирресабалы в 19-м туре Ла Лиги. 27 ноября французу не удалось забить с точки «Ливерпулю».
На счету Мбаппе 4 неудачных удара с одиннадцатиметровой отметки в 2024 году. Два – в составе «ПСЖ», два – в составе «Реала». Подобное произошло с ним впервые.
Опубликовал: Александр Суряев
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