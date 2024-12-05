«Родриго сам инициировал контакт. Офсайд Мбаппе возник из-за отскока, он был в неправильной позиции». Экс-судья Итурральде про неназначенный пенальти в матче «Атлетик» – «Реал»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил спорные эпизоды в матче «Реала» с «Атлетиком».

Команды играют в перенесенной игре 19-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте Родриго упал в штрафной площади хозяев после попытки обойти Андони Горосабеля . Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Также арбитр отменил гол Килиана Мбаппе, забитый в этом эпизоде, поскольку форвард «Реала » находился в офсайде.

«Для меня именно Родриго инициировал контакт, когда Горосабель уже стоял в штрафной.

Офсайд был очень очевиден, потому что это был отскок, и Мбаппе оказался в неправильной позиции», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Судья не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной «Атлетика», изучив повтор. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда