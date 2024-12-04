Мбаппе упал в штрафной «Атлетика» – его придерживал Горосабель. Судья не дал «Реалу» пенальти

«Реал» претендовал на пенальти на 12-й минуте.

На 12-й минуте нападающий Килиан Мбаппе сместился с левого фланга в штрафную площадь «Атлетика », попытался с помощью замаха обыграть защитников, но упал на газон после того, как его придержал руками Андони Горосабель .

Француз просигнализировал судье Хосе Марии Санчесу Мартинесу о необходимости назначить одиннадцатиметровый, однако рефери не стал останавливать игру.

Следует отметить, что на 11-й минуте защитник «Реала » Антонио Рюдигер, пытаясь головой выбить мяч из своей штрафной, с близкого расстояния попал в руку Раулю Асенсио, однако нарушения правил арбитр тоже не усмотрел.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»