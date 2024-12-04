Мбаппе упал в штрафной «Атлетика» – его придерживал Горосабель. Судья не дал «Реалу» пенальти
«Реал» претендовал на пенальти на 12-й минуте.
На 12-й минуте нападающий Килиан Мбаппе сместился с левого фланга в штрафную площадь «Атлетика», попытался с помощью замаха обыграть защитников, но упал на газон после того, как его придержал руками Андони Горосабель.
Француз просигнализировал судье Хосе Марии Санчесу Мартинесу о необходимости назначить одиннадцатиметровый, однако рефери не стал останавливать игру.
Следует отметить, что на 11-й минуте защитник «Реала» Антонио Рюдигер, пытаясь головой выбить мяч из своей штрафной, с близкого расстояния попал в руку Раулю Асенсио, однако нарушения правил арбитр тоже не усмотрел.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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