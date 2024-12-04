Александр Мостовой: «Лучше Ари пригласить в клуб, чем каких-то Амаралов. Он футбольный человек, отыграл в России много, знает латиноамериканский рынок»
Александр Мостовой сравнил приход Ари в «Торпедо» и Томаша Амарала в «Спартак».
«Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок.
Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Бенфики» Мостовой.
Напомним, что «Амарал», работавший главным скаутом в «Бенфике» (2019-2023), стал спортивным директором красно-белых в январе 2024 года, а в ноябре он покинул свой пост.
Бывший форвард «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари 3 декабря стал спортивным директором «Торпедо».
Ари – спортивный директор «Торпедо». Уже говорит про трансфер Погба
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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