Александр Мостовой: «Лучше Ари пригласить в клуб, чем каких-то Амаралов. Он футбольный человек, отыграл в России много, знает латиноамериканский рынок»

Александр Мостовой сравнил приход Ари в «Торпедо» и Томаша Амарала в «Спартак».

«Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок.

Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и «Бенфики» Мостовой .

Напомним, что «Амарал », работавший главным скаутом в «Бенфике» (2019-2023), стал спортивным директором красно-белых в январе 2024 года, а в ноябре он покинул свой пост.

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари 3 декабря стал спортивным директором «Торпедо».

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