Павлюченко о назначении Ари директором «Торпедо»: «Когда он играл за сборную России, я был против, но на такой должности – одобряю. По-русски более-менее говорит, так что трудностей не вижу»

Роман Павлюченко отреагировал на назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«Если Ари берут на такую должность, то, наверное, его знают и имеют к нему доверие. Когда он играл за сборную России, я был против, но на такой должности все нормально – одобряю. Могу пожелать ему только удачи.

Мы с ним встречались на 10-летии спартаковского стадиона и пообщались там. Была такая жизненная ситуация, когда мы с ним конфликтовали, но потом пообщались на эту тему. Мы пожали друг другу руки и забыли все.

Я ничего против Ари в «Торпедо » не имею. Пусть работает, особенно если ему доверяют. Если у Ари есть желание, то пожалуйста. По-русски он более-менее говорит, так что трудностей не вижу», – сказал бывший нападающий сборной России.