Геркус о назначении Ари директором «Торпедо»: «Нужны знания, образование, опыт – этих качеств у него пока нет. Клуб решил сильно рискнуть, посмотрим»
Илья Геркус оценил назначение Ари спортивным директором «Торпедо».
«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт...
При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», – сказал бывший президент «Локомотива».
Ари – спортивный директор «Торпедо». Ой, что?
Экс-президент «Торпедо» Маслов о назначении Ари директором: «Где он работал до этого? Где жил? Предлагаю Робсона сделать гендиректором, а Веллитона – президентом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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