Геркус о назначении Ари директором «Торпедо»: «Нужны знания, образование, опыт – этих качеств у него пока нет. Клуб решил сильно рискнуть, посмотрим»

Илья Геркус оценил назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт...

При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», – сказал бывший президент «Локомотива».

Ари – спортивный директор «Торпедо». Ой, что?

Экс-президент «Торпедо» Маслов о назначении Ари директором: «Где он работал до этого? Где жил? Предлагаю Робсона сделать гендиректором, а Веллитона – президентом»