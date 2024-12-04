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Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»

Ари заявил, что «Торпедо» рассмотрит приглашение Поля Погба в клуб.

В марте 2025 года у 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции заканчивается дисквалификация за допинг.

«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба – мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.

В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», – сказал новый спортивный директор московского клуба Ари.

«Торпедо» сейчас занимает второе место в таблице Мелбет Первой лиги.

Ари – спортивный директор «Торпедо». Уже говорит про трансфер Погба

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАри
logoПоль Погба
logoТорпедо
logoЮвентус
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
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