Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»
Ари заявил, что «Торпедо» рассмотрит приглашение Поля Погба в клуб.
В марте 2025 года у 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции заканчивается дисквалификация за допинг.
«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба – мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.
В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», – сказал новый спортивный директор московского клуба Ари.
«Торпедо» сейчас занимает второе место в таблице Мелбет Первой лиги.
Ари – спортивный директор «Торпедо». Уже говорит про трансфер Погба
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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