Ари заявил, что «Торпедо» рассмотрит приглашение Поля Погба в клуб.

В марте 2025 года у 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции заканчивается дисквалификация за допинг.

«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба – мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.

В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо », обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», – сказал новый спортивный директор московского клуба Ари .

«Торпедо» сейчас занимает второе место в таблице Мелбет Первой лиги.

Ари – спортивный директор «Торпедо». Уже говорит про трансфер Погба