Экс-президент «Торпедо» Маслов о назначении Ари директором: «Где он работал до этого? Где жил? Предлагаю Робсона сделать гендиректором, а Веллитона – президентом»

Денис Маслов высказался о назначении Ари спортивным директором «Торпедо».

– Отличный выбор! Если Волнушкин действительно уходит, то предлагаю Робсона сделать генеральным директором клуба, а Веллитона убедить стать президентом. А так – для чего? Где он работал до этого?

Надо спросить у Ари: он вообще рынок знает, в том числе молодых футболистов? Где он вообще жил в последнее время? Да, он был прекрасным игроком, но при чем здесь спортивный директор? За какие заслуги?

Если рассматривать гипотезу о том, что Ари может привезти бразильцев, так в Первой лиге – лимит. У «Торпедо», по-моему, трое иностранцев при квоте в четыре, притом еще двое в арендах, так? Я вообще не знаю, для чего легионеров вести в Первую лигу!

Как правило, они не соответствуют никакому уровню, потом их надо выгонять, платить неустойку. В РПЛ полно легионеров – в конце концов, оттуда можно взять в аренду, причем адаптированных. А это возможно и без Ари.

– А вам не кажется, что назначение Ари – это просто расширение сферы влияния Олега Кононова? Ставит своих людей. Тем паче в ракурсе вероятного ухода Александра Волнушкина.

– Я вообще не верю в сферу влияния какого-то тренера. Сегодня у него сфера влияния – а дальше его уволят, и что? Тренера увольняет не спортивный директор, а президент или генеральный. Хоть как обкладывайся своими людьми, заходят выгнать – выгонят, – сказал бывший президент «Торпедо» Денис Маслов .

Ари – спортивный директор «Торпедо». Ой, что?