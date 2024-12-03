Семин об Ари в «Торпедо»: «Положительно оцениваю, наконец-то у нас начали бывшие игроки становиться спортивными директорами. Он хорошо знает Бразилию, плюс у него своя команда»

Юрий Семин оценил назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«Я очень положительно оцениваю это решение торпедовцев. Наконец-то у нас начали профессиональные бывшие игроки становиться спортивными директорами. Ари хорошо знает футбол. «Торпедо » очень умно поступило. У них будет спортивный директор, который хорошо знает Бразилию, плюс у него есть своя команда.

Вполне возможно, в «Торпедо» будут бразильцы. Но не привезенные агентами, а Ари, своим человеком, который работает в клубе. Я считаю, что это хорошее решение. Наконец-то у нас в футболе стали появляться профессиональные люди в командах. Желаю ему удачи!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.