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«Динамо» включило Лещука в список нападающих на своем сайте после гола «Ахмату»

В «Динамо» пошутили о новой позиции Игоря Лещука.

Вратарь бело-голубых сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой на 95-й минуте после подачи углового. 

После этого матча профиль Лещука на сайте московского клуба разместили среди нападающих.

Лещук – первый вратарь, забивший с игры в чемпионате России

Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Динамо»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
logoАхмат
ахахаха
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