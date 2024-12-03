«Динамо» включило Лещука в список нападающих на своем сайте после гола «Ахмату»
В «Динамо» пошутили о новой позиции Игоря Лещука.
Вратарь бело-голубых сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой на 95-й минуте после подачи углового.
После этого матча профиль Лещука на сайте московского клуба разместили среди нападающих.
Лещук – первый вратарь, забивший с игры в чемпионате России
Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Динамо»
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